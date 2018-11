Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 27. novembra - Ponoči bo na Primorskem delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, pihala bo šibka burja. Tudi drugod se bo oblačnost začela tanjšati in do jutra se bo ponekod delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.