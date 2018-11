Evropski Zeleni zaradi prevoza živali tožijo Evropski parlament

Bruselj, 27. novembra - Zeleni evropski poslanci so se odločili tožiti Evropski parlament pred Sodiščem EU, ker je vodstvo parlamenta po njihovem mnenju preprečilo ustanovitev preiskovalnega odbora o razmerah prevoza živali v EU. Na Sodišču EU so za nemško tiskovno agencijo dpa potrdili, da so tožbo evropskih poslancev iz vrst Zelenih prejeli v ponedeljek.