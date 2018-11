Mariborski baletniki s Smrtjo v Benetkah gostujejo v Vidmu

Videm, 28. novembra - Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo danes v Vidmu izvedel dramski balet Smrt v Benetkah v koreografiji in režiji Valentine Turcu. Nastal je v koprodukciji z Baletom HNK Zagreb po noveli Thomasa Manna in na glasbo Gustava Mahlerja. Uprizorili ga bodo v gledališču Teatro Nuovo Giovanni da Udine, so sporočili iz mariborskega gledališča.