Blišč in beda kobalta v pametnih telefonih in avtomobilih po svetu

Kinšasa, 2. decembra - Kobalt in druge kovine iz DR Kongo je moč najti v pametnih telefonih in električnih avtomobilih po vsem svetu. 60 odstotkov svetovne proizvodnje kobalta prihaja prav iz DR Kongo. A rudarji iz province Katanga kljub temu živijo v skrajni revščini in pri delu tvegajo lastna življenja.