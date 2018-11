Nagrade za Jakupovičevo, Klepačevo, Zidanškovo, Bedeneta, Kavčiča in Kegla

Ljubljana, 27. novembra - Teniška zveza Slovenije je podelila priznanja najboljšim tekmovalcem v 2018. V članski konkurenci sta sezono najvišje končala Dalila Jakupovič in Aljaž Bedene, nagrade za izjemne dosežke pa so prejeli Tamara Zidanšek za napredek, Andreja Klepač za 18. mesto na svetu med dvojicami, Blaž Kavčič za predanost tenisu in Marino Kegl za rezultate v 2018.