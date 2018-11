Vulić ni več trener splitskega Hajduka

Zagreb/Split, 27. novembra - Po enajstih prvenstvenih in pokalnih tekmah so danes v Splitu odstavili dosedanjega trenerja nogometnega moštva Hajduk, so objavili na spletni strani splitskega kluba. Namesto Vulića bo prvo ekipo vodil Siniša Oreščanin, ki je doslej bil na trenerski klopi moštva Hajduk II, ki tekmuje v drugi hrvaški nogometni ligi.