Avstrija z rekordno letino sadja

Dunaj, 1. decembra - Po slabi letini 2016/17 se Avstrijci letos dobesedno utapljajo v sadju. V državi so letos obrali 284.400 ton sadja, kar je več kot tri četrtine, to je 78 odstotkov, več kot lani. Količina pridelanih jabolk in hrušk je ob tem celo tako velika, kot ni bila še nikoli doslej, so izračunali avstrijski statistiki.