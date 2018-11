Načrti General Motorsa o odpuščanjih naleteli na ostre kritike

Washington, 27. novembra - Načrti največjega ameriškega proizvajalca avtomobilov General Motors (GM), ki je v ponedeljek napovedal prestrukturiranje z obsežnimi odpuščanji in zapiranjem tovarn, so naleteli na ostre kritike sindikatov in ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V družbi vztrajajo, da so ukrepi nujni za dosego dolgoročne stabilnosti.