Dve Zoisovi nagradi za življenjsko delo, prvič tudi Puhove nagrade

Ljubljana, 27. novembra - Republiški odbor za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti je danes podelil dve Zoisovi nagradi za življenjsko delo, obenem pa prvič tudi Puhovo nagrado za življenjsko delo. Zoisovi nagradi za življenjsko delo sta prejela Boštjan Žekš in Milica Kacin Wohinz, Puhovo nagrado pa Franc Vodopivec.