ZN kljub skeptičnosti civilne družbe opažajo napredek v Afganistanu

Ženeva, 27. novembra - Afganistan ogrožajo dolgotrajni konflikti in suša, a v Združenih narodih vidijo razloge za optimizem, češ da se je na več področjih zgodil opazen napredek. Na drugi strani pa so ob začetku dvodnevne konference o Afganistanu v Ženevi predstavniki civilne družbe bolj skeptični in opozarjajo na skrajneže v državi.