Francija namerava do leta 2035 zapreti 14 nukleark

Pariz, 27. novembra - Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes dejal, da bi morala Francija do leta 2035 zapreti 14 od svojih 58 jedrskih elektrarn, od tega naj bi štiri do šest nukleark zaprli že do leta 2030. Do poletja 2020 naj bi zaprli tudi dva najstarejša francoska reaktorja v Fessenheimu na vzhodu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.