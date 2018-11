V reki Reki se je utopil migrant

Koper, 27. novembra - Ilirskobistriški policisti so danes zjutraj pri Topolcu prijeli šest ilegalnih migrantov. Po prvih podatkih gre za Alžirce, ki so policistom povedali, da sta dva iz skupine prečkala reko Reko, a eden od njiju ni prišel na drug breg. Stekla je iskalna akcija, v kateri so potapljači v reki našli moško truplo, so sporočili s Policijske uprave Koper.