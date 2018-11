V argentinskem nogometu odpovedali šport, politika in policija

pripravil Aleksander Gasser

Buenos Aires, 27. novembra - Sobotni napad na avtobus nogometašev Boce Juniors pred povratno tekmo finala pokala libertadores je le zadnji očiten prikaz nasilja v argentinskem nogometu. Danes se nadaljuje reševanje termina za derbi med River Platom in Boco Juniors na stadionu Monumental, očitno pa je, da so v Argentini odpovedali politika, varnostne sile in šport.