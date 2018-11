V MGL premiera realistične družinske drame Nejca Gazvode

Ljubljana, 27. novembra - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) bodo v četrtek krstno uprizorili dramo Tih vdih, pod katero se kot avtor in režiser podpisuje Nejc Gazvoda. Direktorica in umetniška vodja MGL Barbara Hieng Samobor je predstavo označila kot igro o slovenski družini, katere člani se, kot je dodal Gazvoda, soočajo z izgubo in se učijo normalno komunicirati.