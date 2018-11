Novomeška škofijska Karitas letos pomagala z 220 tonami materialne pomoči

Novo mesto, 27. novembra - Pri Škofijski Karitas Novo mesto, ki pokriva območje jugovzhodne Slovenije, so letos pomagali približno 10.000 ljudem. Do zdaj so jim med drugim pomagali z 220 tonami materialne in skoraj 65.000 evri denarne pomoči v obliki plačevanja položnic in drugih stroškov. Za pomoč prizadetim z junijsko točo v Beli krajini so zbrali dodatnih 230.000 evrov.