Na posvetu o slovenskem gospodarstvu v vrtincu sprememb

Ljubljana, 27. novembra - V EU in širše po svetu se dogajajo hitre geopolitične in ekonomske spremembe. Kako bodo vplivale na prihodnost vseh nas, še zlasti pa na slovensko gospodarstvo, so se spraševali zbrani na današnjem rednem letnem posvetu z naslovom Stičišče znanja, ki ga je v Ljubljani organizirala SID banka v sodelovanju z Akademijo Finance.