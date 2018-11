Ukrajinska tajna služba potrdila, da so Rusi zajeli njene agente

Kijev, 27. novembra - Ukrajinska obveščevalno-varnostna služba je danes potrdila, da so ruske sile v nedeljskem pomorskem incidentu pri polotoku Krim zajele nekaj njenih častnikov. Kot so pojasnili, so v skladu z zakonodajo ti častniki mornarici "obveščevalno" pomagali. Pred zajetjem je bil eden izmed ukrajinskih obveščevalcev huje ranjen.