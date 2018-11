Zaostrujejo se odnosi med Prištino in kosovskimi Srbi

Priština, 27. novembra - Po odločitvi kosovskih oblasti o velikem zvišanju carin na blago iz Srbije in BiH se je odnos med Prištino in severnim delom Kosova danes dodatno zaostril. Župani štirih večinsko srbskih občin - severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok in Zvečan - so danes odstopili s svojih položajev. Protestu so se pridružila tudi sodišča in lokalne skupščine.