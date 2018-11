Sindikalisti od nove načelnice pričakujejo angažiranost pri urejanju statusa vojakov

Ljubljana, 27. novembra - V Sindikatu ministrstva za obrambo in Sindikatu vojakov Slovenije novoimenovano načelnico Generalštaba Slovenske vojske generalmajorko Alenko Ermenc glede na dosedanje izkušnje ocenjujejo pozitivno, do nje pa imajo precej pričakovanj. Med drugim pričakujejo njeno angažiranost pri urejanju statusa pripadnikov SV in zagotavljanju službe po 45. letu.