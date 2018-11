Evropska sredstva za Auerspergovo železarno Dvor

Ljubljana, 27. novembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori projekta za revitalizacijo območja nekdanje Auerspergove železarne. Za to izvedbo je namenjenih nekaj več kot dva milijona evrov, od tega 1,6 milijona evrov prispeva evropski sklad za regionalni razvoj, so sporočili z vladne službe.