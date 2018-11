Najvplivnejši pravniki za več pluralnosti in prevzemanje odgovornosti

Ljubljana, 27. novembra - Portal IUS-INFO je ob podelitvi priznanj najvplivnejšim pravnikom pripravil okroglo mizo, na kateri so skušali ugotoviti, ali je potrebna reforma pravne države. Najvplivnejši pravniki so se strinjali, da bi potrebovali več pluralnosti in prevzemanja odgovornosti. K slednji so pozvali predvsem v zvezi z izjavo vrhovnega sodišča v zadevi Pro Plus.