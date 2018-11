ZDA obsodile rusko agresijo proti Ukrajini

Washington/New York, 27. novembra - Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v ponedeljek sporočil, da ZDA obsojajo agresivno dejanje Rusije in jo pozivajo, naj vrne Ukrajini ladje in mornarje, ki jih je zajela v nedeljo v Črnem morju. Predsednik ZDA Donald Trump je dejal le, da mu ni všeč, kar se dogaja in upa, da se bodo zadeve uredile. VS ZN je na dveh sejah govoril o razmerah.