ZDA pozvale Kosovo k odpravi carin na blago iz Srbije in BiH

Washington, 27. novembra - Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v ponedeljek v State Departmentu sprejel predsednika Kosova Hashima Thacija in mu ponovno izrazil trdno podporo ZDA suverenosti in neodvisnosti Kosova, ki bo povsem vpeto v mednarodno skupnost. Pozval pa ga je k odpravi carin na blago iz Srbije in BiH, ki jih je nedavno uvedla Priština.