Newyorške borze končale v zelenem

New York, 26. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali pozitivno. Razlog za dobro poslovanje je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP predvsem optimizem pred srečanjem ameriškega in kitajskega predsednika Donalda Trumpa in Xi Jinpingom. Na pozitivno vzdušje med vlagatelji je vplivalo tudi množično spletno nakupovanje.