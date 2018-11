Znani bodo letošnji prejemniki Zoisovih nagrad in priznanj

Ljubljana, 27. novembra - Na slovesnosti v Cankarjevem domu bodo danes podelili letošnje Zoisove nagrade in priznanja za življenjsko delo in za dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti. Poleg tega bodo podelili še Puhove nagrade in priznanja ter priznanja ambasador znanosti. Slavnostni govornik na prireditvi bo predsednik republike Borut Pahor.