Kitajski znanstvenik ustvaril gensko spremenjena dojenčka

Peking, 26. novembra - Kitajski univerzitetni profesor He Jiankui je sporočil, da je ustvaril prva gensko spremenjena dojenčka. S tehnologijo Crispr je DNK dveh deklic spremenil tako, da se ne bosta mogli okužiti z virusom hiv, je zatrdil. Njegove trditve še niso neodvisno potrjene, številni znanstveniki pa so kritični. Kitajske oblasti so uvedle preiskavo trditev.