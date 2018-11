Za odobritev medicinskih pripomočkov ključno ustrezno razmerje med koristjo in tveganjem

Ljubljana, 26. novembra - Na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke upoštevajo dejstvo, da izdelki, ki se uporabljajo na področju zdravstva, v načelu niso brez tveganja. Za odobritev vsakega od izdelkov je zato ključno ustrezno razmerje med koristjo in tveganjem za bolnika, so v zvezi z ugotovitvami projekta Operacija Vsadki zapisali na agenciji.