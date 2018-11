Informacijska pooblaščenka Pahorju predstavila delovanje

Ljubljana, 26. novembra - Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je danes predsedniku republike Borutu Pahorju predstavila delovanje v lanskem in tem letu. Na področju dostopa do informacij javnega značaja so lani opazili zmanjševanje števila pritožb zoper odločanje občin ter porast števila pritožb zoper odločanje državnih organov, so sporočili iz predsednikovega urada.