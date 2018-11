Evropske države in EU zahtevajo izpustitev ukrajinskih vojakov v Azovskem morju

Berlin/London/Bruselj, 26. novembra - Več evropskih držav in Evropska unija je zahtevalo izpustitev ukrajinskih pomorščakov, ki jih je po incidentu v Azovskem morju zajela ruska vojska, in obsodilo agresijo Rusije. Berlin je ob tem predlagal, da bi Nemčija in Francija posredovali med Rusijo in Ukrajino, med katerima so se zaradi incidenta znova okrepile napetosti.