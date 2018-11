V drugem krogu na Vrhniki tesen boj za županski stolček

Vrhnika, 27. novembra - Vrhničani se bodo v drugem krogu županskih volitev odločali med Danielom Cukjatijem in Petrom Gabrovškom, ki kandidirata kot neodvisna kandidata. Obeta se tesen boj, saj sta imela v prvem krogu zelo izenačen izid. V prvem krogu izpadli Viktor Sladič in njegova Lista za razvoj Vrhnike in podeželja javno ne podpirata nobenega kandidata.