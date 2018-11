ILO: Lanska rast plač najnižja po kriznem letu 2008

Ženeva, 26. novembra - Plače po svetu so lani rasle po najnižji stopnji po kriznem letu 2008, čeprav večina gospodarstev beleži solidno rast in zmanjšuje število brezposelnih, so danes sporočili iz Mednarodne organizacije dela (ILO). Stopnja rasti plač je bila lani 1,8-odstotna, potem ko so se plače leto prej v povprečju zvišale za 2,4 odstotka.