Lokalne volitve v Kranju: Oba županska kandidata računata na zmago

Kranj, 27. novembra - Za županski stolček v Kranju se bosta na nedeljskih volitvah pomerila kandidat SD Matjaž Rakovec in neodvisni kandidat Zoran Stevanović. Noben od njiju pred drugim krogom ne išče podpore drugih kandidatov in strank, oba pa verjameta v zmago. Kampanja je bila relativno mirna, še najbolj so jo razburkali očitki o kupovanju glasov za spletno anketo.

Rakovec je v prvem krogu med osmimi kandidati prejel skoraj 31 odstotkov, Stevanović pa 20,5 odstotka glasov. Stevanović je za župansko funkcijo kandidiral že pred štirimi leti in takrat dobil šest odstotkov glasov, v zadnjem štiriletnem obdobju pa je bil kot mestni svetnik oster kritik mestne oblasti, s čimer si je tudi zgradil prepoznavnost.

V volilni kampanji, ki je, kot poudarja Stevanović, minimalistična, se osredotoča zlasti na komunikacijo preko družbenih omrežij, s čimer je dosegel predvsem veliko mladih volivcev. Stavi tudi na osebni stik z ljudmi in na izpostavljanje socialnega čuta. V zadnjih mesecih se je udeležil vrste dogodkov ter se srečal in pogovarjal s predstavniki vseh generacij.

Rakovec, ki je ljudem poznan kot uspešen gospodarstvenik in predsednik Hokejske zveze Slovenije, je novinec v politiki. Županske kandidature se je lotil že poleti, skupaj s SD pa je v zadnjih tednih pripravil niz dogodkov. V prihodnjih dneh bosta na vrsti še foruma o izzivih v kulturi in o krajevnih skupnostih. Pripravil pa je tudi celovit volilni program, s katerim odgovarja na ključne izzive v občini.

Rakovec je v prvem krogu prepričal največ volivcev in, kot je menil za STA, lahko glede na izdatno prednost v prvem krogu realno pričakuje zmago. Se pa zaveda, da bo tekma težka in da je izid nepredvidljiv. Upa, da se bo tudi na drugi krog volitev odpravilo vsaj toliko volivcev kot na prvega, ko je bila volilna udeležba v Kranju skoraj 45-odstotna.

V svojo zmago je medtem prepričan tudi Stevanović. Kot je pojasnil za STA, se je po prvem krogu, ko so ga smatrali kot precejšnje presenečenje volitev, tudi sam malo navzel tega mišljenja. "Sedaj, ko so se glave ohladile, in ko vidim odziv s terena, pa mislim, da je zmaga naša," je poudaril.

O tem, ali se je pred drugim krogom pogovarjal s predstavniki strank ali neizvoljenih županskih kandidatov za podporo, je Stevanović povedal, da še vedno stremi k temu, da bi ohranil strankarsko neodvisnost, zato podpore strank ne išče, nagovarja pa v svoji kampanji interesne skupine in društva.

Tudi Rakovec dodatne podpore ne išče. "Zaenkrat ne želim delati nobenih koalicij in ne želim nobene dodatne strankarske podpore, razen moralne podpore posameznih županskih kandidatov," je povedal Rakovec in dodal, da sta ga pri kandidaturi osebno podprla županska kandidata Robert Nograšek (LMŠ) in Primož Terplan (SMC).

Nograšek je za STA dejal, da Rakovca pozna že 35 let. "Njegov program se mi zdi optimističen, vem pa, da dejansko pozna toliko ljudi, da ga lahko s pametno ekipo tudi izpelje," je dejal Nograšek, ki bo v prihodnjih štirih letih deloval kot član mestnega sveta.

Sestava 33-članskega mestnega sveta je pisana, v njem je zastopanih 11 list. Največ svetnikov, po šest, imata Stevanovićeva lista Zoran za Kranj in SDS. Pet svetnikov je dobila SD, po enega pa DeSUS in stranka Povezane lokalne skupnosti, ki sta že pred prvim krogom podprli Rakovca.

Enotna lista Stranke Alenke Bratušek in Več za Kranj aktualnega župana Boštjana Trilarja ter Lista za razvoj Kranja Igorja Velova, ki so v prvem krogu za župana podprli na koncu tretjeuvrščenega Iztoka Puriča, bosta imeli vsaka po štiri mestne svetnike. Trilar je sicer dejal, da možnost sodelovanja vidi le z Rakovcem.