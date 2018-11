Slovenija za programe spolnega in reproduktivnega zdravja skladu ZN prispevala 30.000 evrov

Ljubljana, 26. novembra - Slovenija je v okviru dejavnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja Skladu ZN za prebivalstvo (UNFPA) za programe spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic prispevala 30.000 evrov. S tem Slovenija uresničuje vsebinsko prioriteto iz resolucije o mednarodnem in razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, so sporočili z zunanjega ministrstva.