Borze v ZDA in Evropi v znamenju rasti

New York, 26. novembra - Večina borz v ZDA in Evropi je danes v znamenju v rasti, ki jo pogajanja nedeljski dogovor EU in Velike Britanije o brexitu in današnje sporočilo iz Italije, da bi lahko zmanjšala za prihodnje leto načrtovan proračunski primanjkljaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.