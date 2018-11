Slovenija zaskrbljena zaradi povečevanja napetosti med Rusijo in Ukrajino

Ljubljana, 26. novembra - Slovensko zunanje ministrstvo je danes izrazilo globoko zaskrbljenost zaradi povečevanja napetosti med Rusijo in Ukrajino zaradi incidenta v Azovskem morju. Rusijo so pozvali, naj omogoči prosto plovbo v Kerški ožini, poudarili pa so tudi polno podporo suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine, so objavili na Twitterju.