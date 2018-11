Odbor DZ proti iskanju odgovornih za zamudo pri prodaji NLB

Ljubljana, 26. novembra - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je danes razpravljal o škodi, ki je po mnenju poslancev opozicijskih SDS, NSi in SNS nastala zaradi zamude pri prodaji NLB. Predstavniki finančnega ministrstva in SDH so vse očitke zanikali, predlog sklepa, naj se terja odgovornost prejšnje vlade, pa na koncu ni dobil zadostne podpore.