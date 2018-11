V SMG o ženskem vidiku vojne ter odnosu med spominom in zgodovino

Ljubljana, 26. novembra - V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) bodo v četrtek premierno uprizorili drugi del projekta Narodna sprava, naslovljen Krajine svobode. V tujini živeči srbski umetnici in teoretičarki Marta Popivoda in Ana Vujanović sta prek dokumentarnega gradiva in intervjujev s partizankami izpostavili ženski vidik vojne ter odnos med spominom in zgodovino.