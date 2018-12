Padanje vrednosti bitcoina bi lahko močno zmanjšalo obseg rudarjenja

New York, 2. decembra - Cena kriptovalute bitcoin še naprej pada in se je minuli konec tedna spustila pod 4000 ameriških dolarjev. Ker obeti za prihodnje niso spodbudni, bi lahko številni rudarji bitcoinov začeli opuščati svojo dejavnost, je poročal Bloomberg, ki dodaja, da bi imelo to širše posledice, med drugim za proizvajalce računalniške strojne opreme.