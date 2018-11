Promet na avstrijskih železnicah znova stekel

Dunaj, 26. novembra - Promet avstrijskih državnih železnic ÖBB je po opozorilni stavki, ki je trajala danes od 12. do 14. ure in med katero je bil promet popolnoma ustavljen, znova stekel. Prizadetih je bilo okoli 100.000 potnikov, so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA povedali v ÖBB.