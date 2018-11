V šolskih in vrtčevskih obrokih dovolj sadja in zelenjave, a premalo rib in belega mesa

Ljubljana, 26. novembra - Spremljanje skladnosti šolske in vrtčevske prehrane s smernicami, ki ga je lani v 92 šolah in vrtcih opravil NIJZ, je pokazalo, da obroki otrok in dijakov vsebujejo dovolj sadja in zelenjave, premalo pa rib in belega mesa. Preveč je pekovskih in slaščičarskih izdelkov. Otroci najpogosteje zavračajo zelenjavo in juhe, najredkeje pa sadje in meso.