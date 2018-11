Ljubljana, 26. novembra - Azovsko morje, prizorišče zadnjih napetosti med Ukrajino in Rusijo, je celinsko morje, ki ga obdajajo Ukrajina s polotokom Krim in Rusija. S Črnim morjem je povezano s 15 kilometrov širokim Kerškim prelivom, ki je pomembna pomorska pot za trgovske in potniške ladje obeh držav.