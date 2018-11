EU za večjo dostopnost veterinarskih zdravil

Bruselj, 26. novembra - Članice EU so danes sprejele uredbi o veterinarskih zdravilih in o medicirani krmi. Posodobljeni pravni okvir bo po navedbah Evropske komisije spodbudil inovacije, povečal dostopnost veterinarskih zdravil, okrepil ukrepanje na področju preprečevanja protimikrobne odpornosti in zagotavljal gospodarsko vzdržno proizvodnjo varne medicirane krme v EU.