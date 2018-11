Pahor v torek in sredo v posvetovanja glede novega guvernerja

Ljubljana, 26. novembra - Predsednik republike Borut Pahor bo v torek z vodji poslanskih skupin DZ začel posvetovanja o kandidatu za guvernerja Banke Slovenije. V torek bo o njem govoril z LMŠ, SD, SMC, SDS in Levico, v sredo pa z DeSUS, SAB, NSi, SNS in predstavnikoma narodnih skupnosti, so danes napovedali v uradu predsednika.