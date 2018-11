Evropski oblak znanstvenih podatkov začel delovati

Bruselj, 26. novembra - V petek je začel delovati evropski oblak za odprto znanost, ki raziskovalcem omogoča varno okolje za obdelavo podatkov v raziskovalne, inovacijske in izobraževalne namene, so sporočili v Bruslju. Oblak naj bi omogočil dostop do vse večje količine odprtih podatkov 1,7 milijona raziskovalcem in 70 milijonom strokovnjakov.