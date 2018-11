Pisatelj Pahor ob predstavitvi knjige: Brez nacionalne zavesti bo šlo vse po gobe

Ljubljana, 26. novembra - V dvorani Slovenske matice so predstavili knjigo Boris Pahor - najini pogovori, v kateri je Darka Zvonar Predan zbrala intervjuje in prispevke, nastale ob srečanjih s tržaškim pisateljem, ki bo letos dopolnil 105 let. Avtorico je Pahor očaral s provokativnostjo, s katero - včasih tudi za ceno politične korektnosti - naravnost pove, kar misli.