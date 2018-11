Slovenska učiteljica Nina Jelen zmagala na vseevropskem natečaju spletne varnosti

Ljubljana/Bruselj, 26. novembra - Slovenska učiteljica Nina Jelen je v kategoriji učiteljev osvojila prvo mesto na nagradnem natečaju v okviru kampanje #SaferInternet4EU. Evropska komisija je želela z njim spodbuditi razmislek o spletni varnosti, medijski pismenosti in spletni higieni, da bi se otroci, starši in učitelji bolje zavedali digitalnih priložnosti in izzivov.