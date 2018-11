Kulturniki z javnim pismom pozivajo k dvigu sredstev za kulturo v sklopu rebalansa

Ljubljana, 26. novembra - V sklopu kampanje Čas je za kulturo in umetnost je večina krovnih in stanovskih združenj v kulturi na vlado naslovila javno pismo, v katerem se zavzemajo, da se v sklopu rebalansa proračuna za leto 2019 poveča tudi proračun za kulturo. V pismu so spomnili na koalicijske zavezo in ga pospremili z besedami: "Čas je, ker časa za odlašanje ni več!"