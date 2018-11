Lokalne volitve v Slovenj Gradcu: Aktualni župan Čas proti direktorju občinskega zavoda Kluglerju

Andrej Čas: 60-letni diplomirani inženir fizike je zadnjih šest let slovenjgraški župan. Prvič je bil izvoljen na nadomestnih županskih volitvah leta 2012, potem ko se je takratni župan Matjaž Zanoškar odločil za poslansko funkcijo. Kandidira kot neodvisni kandidat s podporo Slovenjgraške liste za mesto in podeželje, pred drugim krogom ga je podprla še SNS. Poklicno pot je začel v Gorenju, nekaj let je velenjske srednješolce poučeval fiziko, nato pa je odšel v podjetniške vode. Med drugim je do leta 2012 vodil podjetje Hmezad Exim. V mandatu 1994-1998 je bil občinski svetnik v Slovenj Gradcu. Bil je tudi pilot in letalski inštruktor.

Tilen Klugler: 42-letni diplomirani upravni organizator je zaposlen kot direktor občinskega javnega zavoda Spotur. Kandidira s podpisi volivcev, podprle so ga tudi SD, SMC, DeSUS in dve neodvisni listi, pred drugim krogom pa še SLS. Poklicno pot je začel leta 2001 na Mestni občini Slovenj Gradec, kjer je bil zaposlen do leta 2009, med drugim kot v. d. direktorja občinske uprave. V volilnem programu je na prvo mesto postavil varnost občanov. Je ljubitelj športa, nekoč je aktivno treniral rokomet. Letos je za projekt Donirana hrana prejel visoko priznanje Lions kluba na področju prostovoljstva.