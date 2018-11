Boj proti aidsu: Testiranje je odgovornost do samega sebe in do drugih

Ljubljana, 28. novembra - Sebastjan Sitar, ki je okužen z virusom hiv, je v pogovoru za STA izpostavil pomen testiranja. To razume kot odgovornost do samega sebe in do drugih. Pomembno pa je tudi ozaveščanje. "Bolj kot se informiramo, manj je strahu," je prepričan in kot primer navaja manj znano dejstvo, da zdravljena oseba hiva ne more prenašati naprej.