Lokalne volitve na Ptuju: Mladost Gajškove proti izkušenosti bivšega župana Čelana

Ptuj, 26. novembra - Pred drugim krogom županskih volitev STA objavlja kratki biografiji kandidatov za župana Mestne občine Ptuj Nuške Gajšek in Štefana Čelana.

Nuška Gajšek: 37-letna diplomirana politologinja kandidira s svojo stranko SD. Tudi sicer je Ptujčanka že deset let zaposlena v poslanski skupini SD v državnem zboru; pred tem je izkušnje nabirala v Bruslju kot pripravnica v Evropskem parlamentu. Je tudi članica ptujskega mestnega sveta, kjer vodi svetniško skupino svoje stranke in sodi med najbolj aktivne svetnike. V župansko kandidaturo se je podala, ker z načinom dela v iztekajočem se mandatu ni bila zadovoljna. Če bo zmagala, bo Gajškova edina županja v slovenskih mestnih občinah.

Štefan Čelan: 60-letni doktor znanosti je direktor Znanstveno raziskovalnega središča Bistra Ptuj. Izhaja iz skromne družine, študija se je lotil šele ob rednem delu, a nato uspešno opravil tudi doktorat s področja kemijske tehnologije. Pred porazom na prejšnjih volitvah je bil ptujski župan že tri mandate kot kandidat LDS, tokrat pa je za kandidaturo zbral podpise občanov. V času slovenskih vstaj so mu protestniki kot takratnemu županu očitali, da je zgradil hobotnico vez in poznanstev. Očitki so se pred tokratnimi volitvami znova začeli pojavljati v javnosti, a jih zavrača kot lažne.